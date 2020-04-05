هند صبري تطلق مبادرة «أنتوا مش لوحدكم» لدعم الأطباء في مواجهة كورونا

أطلقت الفنانة هند صبري مبادرة بعنوان " أنتو مش لوحدكم" دعما للأطباء في مصر وتونس لدورهم الهام في ظل الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صبري فيديو لدعم المبادرة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتتضمن الحملة وجبات ساخنة للجيش الأبيض كما تم تسمية الأطباء والعاملين بالمستشفيات من مختلف التخصصات في القطاع الطبي، مناشدة متابعيها توجيه عبارات تشجيعية ومعبرة عن شعور المواطنين تجاه أطباء البلدين.

وفي سياق آخر تشارك صبري في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنانين أحمد عز، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، محمد جمعة، ومن تـأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.