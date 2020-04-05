قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن المرحلة الأولى والثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) استغرقت حوالي 47 يومًا، وهو مؤشر جيد جدًا يسمح بالاستمرار في المرحلة الثانية فترة أخرى، مضيفًا أن الحكومة تأخذ احتياطاتها للتعامل مع المرحلة الثالثة حال الدخول فيها.

وأضاف «هيكل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن منظمة الصحة العالمية وضعت مؤشرا جديدا الأسبوع الماضي لقياس معدل خطورة الفيروس، وهو معدل المصابين بالنسبة لعدد السكان، منوهًا بمتابعة تجارب الدول الأخرى لوضع الجدول على أساسها.

وأشار إلى تشديد الإجراءات في المرحلة الثالثة، من خلال ازدياد ساعات الحظر، وتجهيز عدد من المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص لاستقبال مصابي كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الحظر الكامل وارد الحدوث في حال تفاقم أعداد المصابين، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي للغاية.

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وأوضح أن الأزمة تزداد حدة في حال عدم استيعاب المستشفيات لأعداد المصابين، مناشدًا المواطنين بالتعاون مع الحكومة، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حتى لا يتم الدخول في المرحلة الثالثة.

وذكر أن ما حدث في معهد الأورام يتم دراسته حاليًا، من خلال فحص 700 شخصًا من العاملين بالمعهد، مشيرًا إلى فحص بعض من المرضى الذين ترددوا على المعهد في هذا التوقيت خلال الأيام القليلة المقبلة.