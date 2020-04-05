

قال ياسين منصور، رجل الأعمال، إن العالم يشهد وضعا سيئا غير مسبوق، موضحًا: «نعيش واقع أشبه بأفلام الخيال العلمي التي كنا نشاهدها في السينما فقط».



وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، السبت، أنه لا يتفق مع النزول الكامل والعمل بالطاقة القصوى، ولكن يجب إعادة العمل مرة أخرى حتى تستمر عجلة الإنتاج.



وتابع: «نحن مع استمرار التباعد الاجتماعي حتى لا نشهد كارثة في إصابات كورونا كما حدث في اعتى دول العالم»، رافضًا ما يروجه البعض حول فكرة النزول الكامل بالطاقة القصوى للاقتصاد قائلاً " ده كلام غلط الي يقوله يتحاسب عليه".



وأشار إلى أن تشغيل الاقتصاد بشكل كامل، يعني زيادة نسبة الوفيات جرّاء كورونا، موضحًا «موت المصرييين خطر على الاقتصاد أكتر من خسارة المال».



وقال: «في مجموعتي كنا حريصين على استمرار العمل مع التباعد الاجتماعي، وتقليص الإدارات بنسبة 50%»، كاشفاً أن مواقع العمل في شركته لم تتوقف منذ بداية الحظر ولكن لا تعمل بالطاقة القصوى.



وطالب وزيرة الصحة، بتوفير تحاليل للفيروس للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا وجوب تحمل رجال الأعمال تكلفتها.