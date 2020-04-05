تضامن مطروح: 925 أسرة ترعى الأطفال الأيتام بجميع مراكز المحافظة

قال فتحي الجمل، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، إن الأسر التي ترعى الأطفال الأيتام بالمحافظة، يبلغ إجمالي عددهم 925 أسرة موزعة على جميع مراكز المحافظة.

وأوضح مدير مديرية تضامن مطروح، أن الأسر التي تصرف معاشًا شهريًا يبلغ عددها 500 أسرة، بينما يتم صرف إعانات عينية شهرية لـ 425 أسرة عبارة عن كرتونة مواد غذائية تبلغ تكلفتها 150 جنيها.

وأضاف أن الأطفال الذين تم إيداعهم بدار رعاية الأيتام في مدينة مرسى مطروح، يبلغ إجمالي عددهم 18 طفلا في المرحلة الإعدادية، ومن المقرر أن يستمر بقائهم داخل الدار، حتى إتمام دراستهم وحصولهم على مؤهل دراسي سواء متوسط أو عال، حيث يبلغ متوسط تكلفة أقامة الطفل الواحد بالدار ما يقرب من 2500 جنيه شهريا.