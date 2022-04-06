أيرلندا تدرس طرد المزيد من المسؤولين الروس

قال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفيني إن حكومة بلاده ستدرس طرد المزيد من المسؤولين الروس من بلاده دا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

لكن كوفيني قال إن إبقاء الجهود الدبلوماسية مطروحة "مهم".

وذكرت الحكومة الأيرلندية إن دراسة طرد المزيد من المسؤولين يأتي بعد أسبوع من مطالبة أيرلندا أربعة مسؤولين روس كبار بمغادرة البلاد، لأن أنشطتهم لم "تتماش مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي".

وجاء القرار بعد تلقي نصيحة أمنية الاثنين الماضي.

وتم استدعاء السفير الروسي إلى اجتماع في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي، وتم منح الدبلوماسيين الأربعة أياما للمغادرة.

وأضاف كوفيني: "لقد أوضحت أنني أعتقد أنه من المنطقي أن يتم إبقاء قنوات دبلوماسية مفتوحة وإبقاء سفارة روسية هنا، رغم حقيقة أن أنني أستوعب تماما أن الشعب الأيرلندي غاضب بشكل لا يصدق إزاء ما يحدث حاليا، وأنه يتهم روسيا على نحو محق فيما يتعلق بأنها السبب في كل هذا".

يشار إلى أنه تم حتى اليوم الثلاثاء طرد 200 دبلوماسي روسي من سفارات روسية في عواصم أوروبية على خلفية الفظائع التي ارتكبتها قوات روسية في أوكرانيا.