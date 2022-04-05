رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم ويشارك بالكرنفال الطلابي

أجرى الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج جولة تفقدية لكلية العلوم، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الكلية ومتابعة استعدادها لجائزة التميز المؤسسي.

كما شارك في الكرنفال الطلابي التي نظمته رعاية شباب الكلية، يرافقه كلا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور زكريا عطية محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبد الحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال تفقده أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أهمية تأصيل ثقافة التميز وتطوير منظومة العمل بالكليات، وتطبيق الحوكمة المالية والإدارية، وتحقيق الانضباط الالتزام بالشكل المؤسسي في العملية الإدارية بالكليات، مؤكدًا ضرورة استعداد الكلية لتطبيق الأيزو 21001 : 2018 للمؤسسات التعليمية.

وقال عبد الخالق، إن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، فهي التي تسهم في بناء شخصية الطلاب واكتشاف وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على الاشتراك في المسابقات المختلفة سواء محلياً أو إقليمياً، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتلبية احتياجات الأنشطة الطلابية، وتوفر لهم كل الإمكانيات المناسبة لدعم العملية التعليمية.

ولفت إلى ضرورة المشاركة في خوض المشاركات الطلابية، تحقيقاً لإعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسئولية الاجتماعية والثقافية والرياضية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن الهدف من الكرنفال الطلابي الإسهام في تشجيع الطلاب على المشاركة في تلك الأنشطة، والتعبير عن أفكارهم واتجاهاتهم من خلال إظهار مهاراتهم ومواهبهم، وإكسابهم خبرات مختلفة في العديد من المجالات.

وأكد أن الجامعة توفر جميع الإمكانيات اللازمة لتنظيم تلك الفعاليات بشكل متميز، واختبار أفضل العناصر لتمثيل اسم الجامعة في كل المحافل القمية والخارجية، مشيرا إلى أن الكلية مستعدة تماماً لتطبيق الخطة الاستراتيجية، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030.