روسيا تدعو إلى تهدئة الوضع بشأن المسجد الأقصى بشكل عاجل

أكدت روسيا، اليوم الأربعاء، أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تهدئة الموقف بشأن المسجد الأقصى في القدس وقطاع غزة، في أسرع وقت.

وبحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع سفير دولة فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل التصعيد المأساوي الحاد في المسجد الأقصى وقطاع غزة، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

وشدد الجانب الروسي على "أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تهدئة الموقف في أسرع وقت ممكن وخلق الظروف الملائمة لإقامة عملية سياسية مستدامة، تهدف إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة".

وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس، وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 350 فلسطينيا خلال الاقتحام.