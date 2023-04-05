هجمات سيبرانية تؤثر على مواقع هيئات عامة في عدة ولايات ألمانية

وقعت هجمات سيبرانية على مزيد من الولايات الألمانية، الأمر الذي أثر على مواقع إلكترونية لهيئات عامة في هذه الولايات.

وأعلن مكتب رئاسة حكومة ولاية شلزفيج-هولشتاين، عن تعذر الوصول إلى البوابة الإلكترونية للولاية اليوم الأربعاء.

كما تعطل موقع الشرطة في ولاية براندنبورج، وتعذر الوصول إلى مواقع حكومة ولاية زارلاند أو التأخر في الوصول إليها.

وكان أُعْلِن أمس الثلاثاء، عن وقوع هجمات قراصنة على مواقع وزارات أو مواقع الشرطة في ولايات مكلنبورج-فوربومرن وسكسونيا-آنهالت وسكسونيا السفلى.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت ليدينا هوسكنس وزيرة التكنولوجيا الرقمية في ولاية سكسونيا آنهالت: "نفترض أن الهجمات في الولايات المختلفة كانت منسقة".

وفتحت السلطات في ولاية سكسونيا السفلى تحقيقات ضد مجهول في وقائع تخريب حاسوبي، وقال متحدث باسم وزارة العدل في هانوفر (عاصمة الولاية) إنه كانت هناك عمليات دخول عديدة من عناوين أجنبية.

وقال متحدث باسم الادعاء العام في الولاية، إن التحقيقات ستسير في كل الاتجاهات، لافتا إلى أن هناك مؤشرات تفيد بأن هذه الهجمات ذات خلفية موالية لروسيا.

وأفادت بيانات وزارة الداخلية في الولاية بتعذر الوصول إلى العديد من مواقع الشرطة أمس، وقالت إن الهجوم لا يزال مستمرا لكن أصبح من الممكن الآن الوصول إلى المواقع مرة أخرى.

وكان هجوم سيبراني تسبب في إصابة المواقع الإلكترونية الرسمية لبوابة ولاية سكسونيا-آنهالت بالشلل أمس، وأعلنت وزارة البنية التحتية والرقمية في الولاية بعد ظهر أمس عن تعذر الوصول إلى مواقع الوزارات والسلطات التابعة لها منذ صباح أول أمس الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الهجوم من النوعية التي يطلق عليها حجب الخدمة الموزعة والمعروفة اختصارا باسم (دي دي أو إس)، وهو هجوم يتعمد تحميل الخوادم المستهدفة بعبء زائد.