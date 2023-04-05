شريف وقندوسي يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي على إجراء تغييرات عديدة في تشكيل الأحمر لمباراة اليوم الأربعاء أمام غزل المحلة.

ويواجه الأهلي الليلة فريق غزل المحلة بملعب ستاد القاهرة، في التاسعة والربع مساءً، بمنافسات الجولة 23 من الدوري العام.

ويأتي قرار كولر بإجراء تعديلات على تشكيل الأهلي، في ظل ضغط جدول المباريات، وحاجة بعض اللاعبين إلى الراحة، بعد خوض عدد من المواجهات المهمة في الفترة الماضية، سواء على الصعيد المحلي أو القاري مع الفريق، بجانب المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولي.

وقرر السويسري مارسيل كولر الدفع بعلي لطفي في حراسة مرمى الأهلي أمام غزل المحلة، على حساب محمد الشناوي، مع عودة كل من ياسر إبراهيم وأحمد قندوسي ومحمد شريف إلى التشكيل الأساسي، بعد غيابهم عن التشكيل الأساسي في المباراة الماضية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام غزل المحلة بتشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: علي لطفي

المدافعون: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد أشرف

لاعبو الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر

الهجوم: محمد شريف.

ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم أمام غزل المحلة منتعشًا بفوزه الكبير على الهلال السوداني، ويطمح في استغلال ذلك في الحفاظ على صدارة بطولة الدوري، مع إمكانية توسيع الفارق مع أقرب المنافسين، فيوتشر وبيراميدز.

وعلى الرغم من تبقي 4 مباريات مؤجلة للأهلي، إلا أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن فيوتشر، و5 نقاط عن بيراميدز، وهما الفريقان اللذان يتبقى لهما مباراة واحدة مؤجلة.

أما فريق غزل المحلة، فيدخل مباراة اليوم منتعشًا من عودته لسكة الانتصارات بعد تحقيق الفوز على الإتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة الماضية، وهو الانتصار الذي يأتي بعد غياب طويل، وتحديدًا منذ فوزه على الزمالك في شهر يناير الماضي، إذ تلقى منذ ذلك الحين 4 هزائم وحقق تعادلين، بالإضافة لتوديع كأس الرابطة أمام الإسماعيلي من الدور ثمن النهائي.