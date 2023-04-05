54 فريقا بالمنيا يتنافسون في الدورة الرمضانية لكرة القدم

أعلن مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، استمرار فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم للأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، من خلال الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.



ويشارك في الدورة 54 فريقا للمرحلة السنية من 20 إلى 30 سنة، وزعت الفرق بمجموعاتها على 6 أماكن هي: "مركز بني مزار بـ10 فرق يتم تصفيتهم خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل، ومركز مطاي 10 فرق تم تصفيتها خلال الفترة من 2 إلى 3 أبريل بمركز شباب عنان، ومركز سمالوط 8 فرق خلال الفترة من 1 إلى 2 أبريل، ومركز المنيا 10 فرق خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل بمركز شباب تله، ومركز ملوي 10 فرق خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل بمركز شباب المعصرة، ومركز ديرمواس 6 فرق خلال الفترة 11 إلى 4 أبريل.



ومن المقرر أن تقام النهائيات بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي، يوم الجمعة الموافق 7 أبريل الجاري.



وأشار عكاشة، إلى إعلان في وقت سابق عن الفعاليات لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد ممكن من الفرق، وتنفذ الدورة للشباب للمرحلة السنية من 20 وحتى 30 سنة، على مرحلتين، حيث تكون المرحلة التمهيدية بالتصفيات داخل المحافظات، والمرحلة الختامية على مستوى الجمهورية بتأهل الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة.



وكشف عن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإعداد برامج أنشطة متكاملة ومتنوعة؛ لاستيعاب قدرات وطاقات الشباب خلال شهر رمضان الكريم في المجالات كافة.