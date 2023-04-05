الاتحاد السكندري يحشد نجومه لمواجهة فيوتشر

أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، قائمة الفريق النهائية، استعدادًا لمواجهة فيوتشر، المقرر إقامتها غدًا الخميس، على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: المهدي سليمان وصبحى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح ومحمود علاء وخالد صبحى وصبرى رحيل ومصطفى إبراهيم ومحمد صالح.

خط الوسط: مورو ساليفو وإبراهيم حسن وناصر ناصر وعبدالغنى محمد ومحمود عبدالعزيز وأحمد عادل ميسي وخالد الغندور ومحمد محمود ومحمد فارس.

خط الهجوم: مابولولو وأوستن أموتو وأحمد عيد.