مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 في هجمات صاروخية روسية على زابوريجيا

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قال حاكم ورئيس المنطقة العسكرية الإقليمية لزابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في هجمات صاروخية روسية على مدينة زابوريجيا، بجنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضح فيدوروف للتلفزيون الإخباري الأوكراني، اليوم الجمعة، أن 13 من أصل 19 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، من بينهم 4 أصيبوا بجروح خطيرة.

وذكرت تقارير إعلامية أن صحفيين اثنين كانا من بين الجرحى.

وقال فيدوروف إنه تم إطلاق 5 صواريخ على أهداف في المدينة على دفعتين.

وأضاف فيدوروف أن الضربات الصاروخية استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية المدنية. ولحقت أضرار بنحو 12 من المباني السكنية.