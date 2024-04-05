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جوارديولا يكشف فرص لحاق هالاند ودي بروين بمواجهة كريستال بالاس

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 4:16 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 4:16 م

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تطورات الإصابة بين لاعبي السيتي، وفرص مشاركة الثنائي هالاند ودي بروين في مباراة كريستال بالاس.

تحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كريستال بالاس، عن الإصابات في الفريق:" إيدرسون في حال أفضل الآن، ومن الممكن أن يتواجد في قائمة المباراة، ولكن ناثان آكي وكايل ووكر خارج المباراة".

أضاف جوارديولا:" مشاركة هالاند ودي بروين في مباراة الغد؟ لا أعرف بعد، نحن سنلعب الساعة الثانية والنصف، ولعبنا منذ يومين، يجب أن أفكر".

أتم جوارديولا:" دائما ما تكون المباريات صعبة أمام كريستال بالاس، أوليفر جلاسنر يقوم بعد جيد جدًا، ولديهم الجودة والهيكل الجيد، ويدافعون بشكل قوي بوجود أندرسن يقود الخماسي الدفاعي، ملعب سيلهورست بارك دائمًا ما يكون صعبًا، نحن نعرف ذلك".

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ70 نقطة، وأرسنال الوصيف ولديه 68 نقطة.


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