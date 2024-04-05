كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، عن حوار دار بينه وبين الرئيس الراحل مبارك حول توريث نجله جمال.‎



وقال خلال لقاء لبرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، إن ‏الرئيس مبارك نفى بشكل قاطع وجود خطة لتوريث نجله جمال، قائلا حينها إن ‏«جمال ابني وسيظل ابني نقطة ومن ‏أول السطر.. ويساعدني فقط في الحزب الوطني».‏



وأضاف أن نظام الحوار مع رؤساء الجمهورية يقتضي مراجعة التصريحات مع الرئاسة قبل نشرها، لافتا إلى ‏رفض الرئاسة آنذاك نشر بعض التصريحات ضمن سياق الحوار.‏



واعترف «الجلاد» بوجود شواهد في ذلك الوقت تدل على وجود خطة لتوريث جمال مبارك، مؤكدا أن تصريح ‏الرئيس الراحل مبارك له نفي نية التوريث‎.‎



وتطرق إلى واقعة شهيرة مع الدكتور مصطفى الفقي، حينما سأله عن كيفية التعامل مع جمال مبارك، هل كرئيس ‏جمهورية أم كابن رئيس؟ فأجاب الفقي: «لا داعي للتفكير، يتم التعامل معه كرئيس جمهورية».‏



ورأى أن الرئيس السابق مبارك لم يكن يرغب شخصيًا في توريث ابنه، منوها أنه كان يتعرض لضغوطات بعض ‏الشخصيات القوية والمؤثرة عليه في الدولة لتوريث نجله، وأبرزهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لافتا أن اللواء عمر ‏سليمان كان أبرز المعارضين لخطط التوريث‎.‎