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تقرير: عصابات الجريمة المنظمة تغسل الأموال عبر قطاع العقارات في الاتحاد الأوروبي

بروكسل - د ب أ
نشر في: الجمعة 5 أبريل 2024 - 12:13 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أبريل 2024 - 12:13 م


أفاد تقرير حول الجريمة المنظمة في أنحاء الاتحاد الأوروبي بأن أكثر من ثلث الشبكات الإجرامية الأكثر تهديدا في التكتل تقوم بغسل أرباحها عبر قطاع العقارات.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، توصلت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) إلى أن بين الجماعات الإجرامية التي تشكل التهديد الأكبر، استخدمت 41 % منها العقارات لغسل أرباحها غير الشرعية، إضافة إلى قطاعات أخرى تشمل المنتجات الفخمة والشركات الكثيفة النقد مثل الضيافة والعملات المشفرة .

وجاء في التقرير "لا يوجد تقريبا أي عامل في مجال الجريمة المنظمة والخطيرة ليس له صلة، بطريقة أو أخرى، بقطاع في الاقتصاد القانوني سواء كان ذلك للقيام بنشاط إجرامي أو لإخفاء النشاط الإجرامي أو غسل الأرباح الإجرامية".

وأشار التقرير إلى 821 جماعة إجرامية -ينتمي لها أكثر من 25 ألف شخص- تشكل أعلى خطر في التكتل وحذر من أنها تستطيع "إلحاق ضرر كبير بالأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي وبسيادة القانون والاقتصاد".

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