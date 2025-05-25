هيئة فلسطينية تحذر من صعوبة الوضع الصحي للمعتقلين بسجن النقب

• هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قالت إن إدارة السجون الإسرائيلية "تتعمد" ممارسة الإهمال الطبي بحق عدد من المعتقلين المرضى

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الأحد، من معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب، جنوبي إسرائيل، من أوضاع صحية "غاية في الصعوبة".

وقالت الهيئة (حكومية) في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن محاميها التقى بعدد من الأسرى المرضى القابعين في سجن النقب حيث يواجهون "ظروفا غاية في الصعوبة"، لاسيما منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة قبل نحو 20 شهرا.

وأشارت إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد ممارسة "الإهمال الطبي" بحق المعتقلين المرضى في سجن النقب.

وأبرزت الهيئة في بيانها الوضع الصحي الخطر لعدد من الأسرى المرضى، بينهم الأسير أحمد أبو مطاوع (27 عاما) من مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، الذي اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن 27 عاما.

وقالت إن مطاوع الذي يعاني من مرض الجرب منذ نحو عام كامل "لم يتلق أي نوع من العلاج إلا قبل شهرين"، دون أن يسفر الأمر عن أي تحسن في صحته.

كما خسر الأسير أبو مطاوع من وزنه حتى الآن ما يقارب 30 كيلوجراما بسبب سوء التغذية، وفق البيان ذاته.

ولفت البيان أيضا إلى حالة الأسير صالح حامد (41 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله، الذي يعاني من آلام شديدة في الظهر، وسبق وأصيب بمرض الجرب، ولكنه تعافى منه منذ فترة وجيزة.

ويعاني الأسيران بسام سلامة من نابلس، وفراس دار الحج من بيت لحم، من مرض الجرب، ما أدى لانتشار الدمامل بشكل كبير في جسديهما، إلى جانب نقص كبير في الوزن، نتيجة سوء التغذية، بحسب البيان.

وفي 20 مايو الجاري، دعت حركة فتح، إلى إرسال لجان تقصي حقائق دولية إلى السجون الإسرائيلية، في ظل ما وصفته بـ"محاولات تصفية" جسدية وانتهاكات غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين.

كما وجّهت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، نداء للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تطالبه بـ"تدخل دولي فوري" لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل، في ظل تصاعد الأزمة الصحية في صفوفهم.

وجاء ذلك في بيان مشترك لكل من مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكوميين)، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، "استُشهد 69 معتقلا وهم فقط من تم الإعلان عن هوياتهم، إلى جانب العشرات من الشهداء الذين يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم وتحديدا الشهداء المعتقلين من غزة، جراء الجرائم الممنهجة التي رصدتها المؤسسات على مدار الشهور الماضية، والتي تشكل امتدادا لجرائم تاريخية"، حسب البيان المشترك المذكور.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني، منهم 37 أسيرة، وأكثر من 400 طفل، إضافة إلى 3577 معتقلًا إداريًّا (دون تهمة)، وفق بيان سابق لنادي الأسير الفلسطيني.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.