مطروح: مناقشة جهود الإسراع في عمل مأخذ الماء البحرى لمحطات تحلية مياه الرملية

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الإسراع في عمل مأخذ الماء البحرى لمحطات تحلية مياه الرملية 1 و2 ،وذلك خلال تفقده لمحطات التحلية ومديري قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ورئيس الشركة الهندسية المنفذة للمأخذ.

حيث وجه محافظ مطروح بتذليل كافة العقبات مع تكثيف دولاب العمل وزيادة العمالة ومعدات التشغيل طوال ال 24 ساعة للإسراع في إنهاء أعمال المأخذ البحري قبل يونيه القادم، ومتابعة التنسيقات مع الجهات المعنية أول بأول دون تعطيل للأعمال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه جارى عمل المأخذ من خطين بامتداد عمق ٥٥٠ م من شاطئ البحر،بما يساهم في زيادة الضخ للمحطات لتصل إلى كامل طاقتها وتوفير مزيد من كميات المياه لتحقيق الإكتفاء خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف السياحى واستقبال زائري المحافظة، دون أى عقبات والتغلب على تعكير المياه أمام المأخذ خلال الرياح و النوات الجوية.

وأشار رئيس الشركة المنفذة أن الشركة لها سابقة أعمال لعدد 22 مأخذ لمحطات المياه الساحلية.