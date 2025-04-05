الهلال يحسم مصير جيسوس بعد الهزيمة من النصر

عبرت جماهير الهلال عن غضبها الشديد عقب خسارة فريقها أمام النصر في ديربي الرياض، حيث حملت المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مسؤولية الهزيمة وسوء إدارة المباراة.

وكانت الهزيمة الأخيرة هي الخامسة للفريق هذا الموسم في دوري روشن السعودي، بعد أن تعرض لخسارة قاسية أمام غريمه التقليدي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت أمس الجمعة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "الميدان" السعودية، تداولت أنباء حول تفكير إدارة الهلال في إقالة جيسوس، إلا أن مصادر أكدت أنه لا توجد نية حالياً لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وأضافت الصحيفة أن الإقالة ستكون محكومة بمسار الفريق في دوري أبطال آسيا، حيث أن أي إخفاق في البطولة سواء بعدم التتويج باللقب أو الخروج قبل المباراة النهائية قد يفضي إلى اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير المدرب.