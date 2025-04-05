الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستنهار إذا توقفت عنها شحنات السلاح

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن "إيران لن تبدأ حربا، لكنها مستعدة تماما لمواجهة أي تهديدات عسكرية من قبل العدو".

وأضاف سلامي في حديثه خلال اجتماع مع قادة الحرس الثوري: "نحن لن نتراجع خطوة واحدة أمام العدو، ونحن جاهزون لكافة السيناريوهات العسكرية والنفسية"، بحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء.

وفي إشارة إلى التطورات المستمرة في المنطقة، تابع: "في وقت كانت فيه قوة القدس التابعة لنا تدير جبهات اليمن والعراق ولبنان وفلسطين في وقت واحد، وكانت الانتخابات تجري في البلاد، استشهد الشهيد إسماعيل هنية على يد النظام الصهيوني (إسرائيل)، مما جعلنا عازمون مرة أخرى على الانتقام الكبير.. واستمرت هذه الأحداث حتى جاءت الأحداث الحزينة والمريرة المتمثلة في انفجار أجهزة البيجر وما تلاها من استشهاد قادة حزب الله ومن ثم استشهاد الزعيم الروحي والقائد الأسطوري في تاريخ الإسلام السيد حسن نصر الله مع أخينا الحبيب العميد عباس نيلفروشان".

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني: "في نظر العدو، كان هذا الإجراء بمثابة صفارة إنذار للمقاومة التي نجحت في إبقاء العدو منخرطاً في الجبهة الشمالية لمدة عام، وتقديم المساعدة لإخواننا وأخواتنا في غزة وفلسطين في حرب استنزاف".

وأوضح سلامي أنه "من لم يرَ أبعاد هذا المشهد فلن يدرك حجم الحادثة"، وقال: من جهة، أمريكا بكل ثقلها السياسي والدعائي والاقتصادي والنفسي والعسكري، إلى جانب أوروبا والعديد من الأنظمة المنافقة والرجعية والتابعة سياسياً لأميركا، جميعهم يقاتلون بكل قوتهم، ومن جهة أخرى هناك المسلمون".

وفي إشارة إلى "مقاومة جبهات المقاومة الأخرى"، قال القائد العام للحرس الثوري: "إن اليمنيين وحزب الله في لبنان والمقاومة العراقية يقاومون أيضاً بنفس الجودة. إن التصور بأنه في مواجهة هذه الجبهة الواسعة والشريرة، لا ينبغي أن يلحق أي ضرر بالحزب أو فلسطين أو بنا، لا يتفق مع منطق الحرب. العدو يهاجمنا بلا هوادة ليلًا ونهارًا بكل تلك القوة، وهذا أمر طبيعي".

وتابع: "نحن نواجه عدوا محبطًا ومتوترًا لا يستطيع هزيمة شعب أعزل، ويكتب عليه الهزيمة والكراهية يومًا بعد يوم". لا يتمتع هؤلاء الإسرائيليون بأي سلام نفسي أو سياسي أو اقتصادي وإذا انقطعت شحنات الأسلحة يوماً ما، فسوف يتساقطون كأوراق الخريف".

وفي إشارة إلى المواجهة الأخيرة مع إسرائيل وعملية "الوعد الصادق"، وصف سلامي هذه المواجهة بأنها "حرب حقيقية" ومعركة بقاء.