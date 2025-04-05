بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة لتوفير الأجهزة التعويضية لذوى الهمم

أعلن بنك saib عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية لتوفير الأجهزة التعويضية المجانية لذوى الهمم والتى تؤكد التزام البنك المستمر بدعم المبادرات التى تسهم فى تحقيق الشمولية والتكافؤ فى سوق العمل.

يأتى البروتوكول الذى وقعه أفضل نجيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك saib، وفضيلة الشيخ عبدالسلام عبدالمنصف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دنيا جديدة، ضمن مبادرات البنك لدعم مجالات المسئولية المجتمعية وتوسيع دائرة المستفيدين من مساهمات البنك التى تستهدف تقديم حياة أفضل لذوى الهمم.

وشهد توقيع البروتوكول، طارق عبدة نائب العضو المنتدب ببنك saib، وفريق التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك، وعن مؤسسة دنيا جديدة، كلاً من محمود الامبابى أمين صندوق المؤسسة، وأشرف التابعى المشرف العام، وأحمد فاروق مدير المشروعات بالمؤسسة.

وقال أفضل نجيب، إن مشاركة البنك فى دعم مؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية، يأتى انطلاقا من دوره فى مجال المسئولية المجتمعية، وحرصة الدائم على توجيه الدعم والمساندة الكاملة للمؤسسة والتى تعد أبرز المؤسسات التنموية فى مصر والتى تهتم بتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأضاف «نجيب» أن استراتيجية بنك saib لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء فقط بل تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعى وتعزيز المساواة وتوفير الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع بما فى ذلك ذوى الإعاقة، لافتا إلى حرص البنك على إطلاق وتبنى العديد من مبادرات التنمية المجتمعية والتى تعد إضافة جديدة لسلسلة الجهود التى يبذلها البنك منذ سنوات فى مجال خدمة المجتمع التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبه وجه عبدالسلام عبدالمنصف، الشكر لبنك saib على جهوده لدعم مؤسسة دنيا جديدة لتوفير الأجهزة التعويضية لذوى الهمم بالمجان، والتى ستساهم فى تحسين حياة الأفراد وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى المجتمع، وتعزيز استقلاليتهم وزيادة فرصهم فى العمل والحياة اليومية.