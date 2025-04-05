ترامب يقلل من أهمية رد بكين الجمركي: يعكس ذعرا تعيشه الصين

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن رد الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها يعكس "ذعرا" تعيشه بكين، فيما واصل التقليل من أهمية التراجع الحاد في الأسواق المالية.

وكتب على منصته "تروث سوشال" قبل التوجه إلى ناديه للجولف: «أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!»، وفق وكالة فرانس برس.

وكانت الإدارة الأمريكية قد حذّرت الدول من الرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها، ملوحة بتعرفات إضافية على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

لكن الصين فرضت الجمعة تعرفة بنسبة 34% على الواردات الأمريكية تدخل حيز النفاذ في 10 أبريل، تضاف "إلى معدل التعرفة الجمركية الحالي المطبق".

كما فرضت وزارة التجارية الصينية قيودا على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الجادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.

وأدى رد الصين، الجمعة، إلى تفاقم الخسائر في الأسواق المالية التي تضررت بالفعل في اليوم السابق من إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية ضخمة: +10% على جميع المنتجات اعتبارا من السبت، ثم +34% على الواردات من الصين و+20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي بدءا من الأسبوع المقبل.