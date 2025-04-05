حقق مطار القاهرة الدولي رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ تشغيله الممتد منذ عام 1963، حيث تجاوز عدد الركاب المسافرين عبر المطار في يوم واحد 102108 ركاب، على متن 682 رحلة جوية، بواقع 343 رحلة مغادرة و339 رحلة وصول.

ويعكس هذا الإنجاز الحيوي الكفاءة التشغيلية العالية التي يتمتع بها المطار، وقدرته على استيعاب النمو المضطرد في حركة السفر، بما يعزز من مكانته كمركز إقليمي محوري وواجهة حضارية رئيسية لجمهورية مصر العربية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بأن هذا الأداء الاستثنائي يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للوزارة، التي ترتكز على تحديث البنية التحتية للمطارات ورفع طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يعزز من قدرة المطارات المصرية على المنافسة إقليمياً ودولياً.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لمشروعات التطوير بالتعاون مع القطاع الخاص، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030، التي تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى 60 مليون راكب سنوياً.

من جهته، أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا الرقم القياسي يعكس الجهود المتواصلة في رفع كفاءة التشغيل وتطوير البنية التقنية للمطار، مشيراً إلى حرص الإدارة على تبني أحدث النظم والتقنيات لتقديم تجربة سفر متميزة تلبي توقعات المسافرين.

كما أوضح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم رفع حالة الجاهزية القصوى داخل المطار، وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة الركاب وسهولة إنهاء الإجراءات داخل صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى تفعيل خطط الطوارئ التشغيلية، وزيادة فرق العمل بمختلف القطاعات لتوفير أعلى مستويات الخدمة خلال فترات الذروة.