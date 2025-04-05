أرجأ وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، زيارته إلى واشنطن التي كان من المقرر أن تتم هذا الأسبوع، بسبب اللقاء المرتقب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الاثنين المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة «والا» العبرية، قال مسئول إسرائيلي كبير إن «كاتس ونتنياهو لا يمكن أن يغيبا عن البلاد في الوقت نفسه»، متوقعًا أن يزور كاتس واشنطن بعد عيد الفصح.

وكشفت أربعة مصادر مطّلعة لموقع «أكسيوس» الأمريكي، فجر اليوم السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم زيارة البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، في خطوة من المتوقع أن تشمل مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرًا على إسرائيل، بالإضافة إلى تطورات الملف النووي الإيراني، والحرب المستمرة على قطاع غزة.

ووفقًا للمصادر، فإن نتنياهو سيكون أول رئيس أجنبي يلتقي ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق يلغي هذه الإجراءات.

كما يُنتظر أن يبحث الجانبان فرص التحرك المشترك تجاه ما يُسمياه «التهديدات الإيرانية»، وسُبل التوصل إلى تفاهم جديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ عملية تبادل أسرى وإنهاء الحرب.

وتعود خلفية ترتيب الزيارة، إلى مكالمة هاتفية أجراها ترامب يوم الخميس مع كل من نتنياهو، ورئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، وذلك أثناء زيارة نتنياهو إلى بودابست.

وركّز الاتصال على قرار المجر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن نتنياهو استغل المناسبة لإثارة قضية الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل.

وخلال المكالمة، اقترح ترامب عقد لقاء في البيت الأبيض لمناقشة الملف، دون تحديد موعد دقيق.

وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، صرّح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان»، بأن نتنياهو سيزور واشنطن قريبًا، وربما حتى الأسبوع المقبل، وهو ما فاجأ فريق نتنياهو، وبعض مساعدي ترامب، على حد سواء، بحسب «أكسيوس».