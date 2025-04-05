شهيدان في قصف للاحتلال على بني سهيلا وحي الشجاعية

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استشهد فلسطينان وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب القطاع، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب المركز الثقافي في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد الفلسطيني مهند عبد العزيز النجار، وإصابة آخرين.

وأضافت أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتطلق الرصاص والقنابل بواسطة طائرات بدون طيار (درون)، ما أدى لإصابة امرأة قرب موقف الشجاعية بالرصاص، فيما استشهد مواطن من عائلة أبو غنيمة إثر قصف الاحتلال منزلين لعائلة حلس والسرساوي بمحيط مسجد السالم، بحسب وكالة الانباء والمعلومات القلسطينية وفا.

كما نسف جيش الاحتلال عددا من المنازل شمال مدينة رفح، جنوب قطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,669، والإصابات إلى 115,225 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.