الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم تدريبا لمكافحة العدوى وآليات ترصد العدوى المكتسبة

نظم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان "مكافحة العدوى وآليات ترصد العدوى المكتسبة" بمجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور، يهدف إلى تعزيز سلامة المنشآت الصحية، في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة بالمحافظة.

ونسقت البرنامج الدكتورة إسراء شاهين، وتحت إشراف الدكتورة يمنى عبد الرحمن، مدير إدارة التدريب بالفرع، واستهدف منسقي مكافحة العدوى، وتمريض التعقيم، ومشرفي أقسام التعقيم بجميع المنشآت الصحية، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع المشاركين.

ونفذت التدريب الدكتورة عزيزة رجب، مدير إدارة مكافحة العدوى، والتي ركزت على ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي من خلال سيناريوهات واقعية، بما يضمن تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية للتعامل مع العدوى المكتسبة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند الحاجة.

وقال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة بالمحافظة، إنه جرى تصميم التدريب لتزويد المشاركين بالمعرفة العملية والنظرية الضرورية لتعزيز سلامة إجراءات التعقيم، وترصد العدوى المكتسبة، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، مع التركيز على التطبيق الواقعي داخل بيئة العمل اليومية.

وأوضح مدير الفرع، أن البرنامج جمع بين عدة محاور رئيسية، شملت سلامة التعقيم، وترصد العدوى وإدارة المخاطر، وتعزيز الإجراءات الوقائية وحماية الكوادر الصحية والمنتفعين، وتطبيق المعايير العالمية للسلامة داخل المنشآت.

وأكد أنه جرى تنفيذ البرنامج التدريبي ضمن استراتيجية فرع الهيئة بجنوب سيناء لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية، وتمكينهم من تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية المنتفعين والفرق الطبية على حد سواء، مما يعكس التزام الهيئة بالمعايير الدولية للسلامة والجودة الصحية.