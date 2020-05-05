 بريطانيا تسجل 693 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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بريطانيا تسجل 693 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 7:22 م | آخر تحديث : الثلاثاء 5 مايو 2020 - 7:22 م

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 693 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 29 ألفا و 427 حالة وفاة.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذه الصدد.


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