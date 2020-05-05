بريطانيا تسجل 693 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 693 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد إلى 29 ألفا و 427 حالة وفاة.

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذه الصدد.