وزير الصحة اليمني ينفي تلقي مساعدات من البنك الدولي ويدعو لفرض حظر التجوال بعدن

نفى وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم، استلام الحكومة اليمنية أي مبالغ مالية من البنك الدولي حتى الآن، حتى يتم الانتهاء من تخصيص المبلغ الذي تعهد بتقديمه لليمن لمواجهة جائحة "فيروس كورونا" .. مشيرا إلى أن الحكومة تسخر كافة إمكاناتها وجهودها لمجابهة وباء (كورونا) والفيروسات المتفشية في اليمن في ظل موسم هطول الأمطار في مختلف المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الصحة اليمني قوله "إن ما تلقته الحكومة من دعم من هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمجابهة الوباء، موضحا أن الحكومة رصدت 580 مليون ريال تم توزيعها على السلطات المحلية في المحافظات، إضافة إلى 500 مليون ريال موجودة في البنك المركزي وسيتم توزيعها قريبا على مراكز العزل الصحي.

كما أكد أن وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها وخصوصاً منظمة الصحة العالمية شركاء أساسيين للحكومة اليمنية في جهودها في مواجهة الوباء، داعياً السلطة المحلية بمحافظة عدن إلى فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة أسبوعين على الأقل حتى تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، ومشددا على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.

وطالب وزير الصحة اليمني، العاملين في القطاع الصحي في المحافظات غير المحررة، بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك.. مشيرا إلى أن أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير، مؤكدًا أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.

ولفت إلى أن الحكومة أعلنت عن حالات الإصابة والوفيات بالوفاء بمحافظات (حضرموت، عدن وتعز) بكل وضوح وشفافية، وأن إخفاء أي معلومات ليس من صالح الشعب اليمني ويوسع من انتشار الفيروس.