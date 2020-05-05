تنفيذ عمليات أمنية في المناطق الرخوة بنينوى العراقية لملاحقة عناصر داعش

قال محافظ نينوى العراقية نجم الجبوري، إن القوات الأمنية في المحافظة تقوم بتنفيذ عمليات أمنية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية في المناطق الرخوة بنينوى.

وأضاف الجبوري - في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء - أنه "عقد اجتماعات مع القيادات الأمنية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها عدد من المحافظات"، لافتاً إلى أنه وجه القيادات المرتبطة به كقيادة عمليات نينوى وغرب نينوى وأفواج الحشد الشعبي باتخاذ التدابير والاحتياطات الأمنية لمنع حدوث أي هجوم إرهابي محتمل.

وأوضح أن الاجتماعات الأمنية التي عقدت تأتي لعدم إغفال النشاط الإرهابي ووضع الخطط المناسبة لمواجهة أي خطر قد يحدث، مبينا أنه "أصدر أمرا لقائد شرطة المحافظة بتنفيذ عمليات أمنية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية في المناطق الرخوة بنينوى"، مشيرا إلى أن "قطعات الجيش تقوم بنصب الكمائن للسيطرة على تحركات المجاميع الإرهابية، وأن القيادات العسكرية اتخذت جميع التدابير الأمنية لمنع أي تعرض للخطر قد تشهده مناطق المحافظة خلال الأيام المقبلة".

وأشار الجبوري، إلى أن أكثر الأماكن التي تشهد خلايا نائمة في نينوي هي "مخمور" حيث إنها شهدت في السابق عمليات أمنية كبيرة، فضلا عن وجود بعض المجاميع في الجزيرة الممتدة بين صلاح الدين والرمادي.