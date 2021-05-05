قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا تجاوز المليون، لافتًا إلى أن مصر من المقرر أن تستقبل أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح خلال شهر مايو الجاري.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن مصر وقعت اتفاقية لإنتاج 4 ملايين جرعة لقاح بنهاية العام الحالي مع إحدى الشركات، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية أخرى لتصنيع نفس العدد بنهاية 2021.

وأشار إلى أن عدد من تعرضوا لآثار جانبية طفيفة نتيجة الحصول على اللقاح لا تتحاوز أصابع اليد الواحدة ضمن ملايين، متابعًا: «نسبة الأعراض التي حدث حولها جدال ونقاش أرقام مأمونة وأي نوع من الأدوية وارد حدوث أعراض جانبية بعد الحصول عليها».