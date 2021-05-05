 عاجل.. بدء جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا - بوابة الشروق
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عاجل.. بدء جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا


نشر في: الأربعاء 5 مايو 2021 - 4:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 مايو 2021 - 4:19 م

بدأت منذ قليل جلسة المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.


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