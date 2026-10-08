سوريا تدين استهداف منشآت حيوية وأعيانا مدنية في السعودية وتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة

أدانت سوريا بأشد العبارات، الاعتداءات الأخيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي، والتي استهدفت منشآت حيوية وأعياناً مدنية في المملكة العربية السعودية، ولا سيما مطاري أبها والملك خالد الدوليين، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية قولها في بيان لها، صباح اليوم الخميس، "إن استهداف المنشآت والمرافق المدنية، وتعريض حياة المدنيين للخطر، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقواعد والمواثيق ذات الصلة، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المملكة والمنطقة عموماً."

وبيّنت الوزارة عبر بيانها، أن "سوريا تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها، وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها."

كما أكدت في هذا السياق، "رفض سوريا الكامل لكل أشكال الاعتداءات على أراضي المملكة وكل ما من شأنه تعريض أمن المنطقة واستقرارها للخطر، وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والشفاء العاجل لجميع المصابين".