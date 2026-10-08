قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف وادي زبقين وبلدة المنصوري بجنوب لبنان

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نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، قصفا مدفعيا استهدف وادي زبقين في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كما "استهدف القصف المدفعي المعادي صباحا، بلدة المنصوري (في جنوب لبنان)"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية التي أضافت: "كان القصف استهدف فجرا، محيط بلدتي حداثا وبرعشيت ووادي زبقين (في جنوب لبنان)".

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل. واحتلّت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، وانخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.