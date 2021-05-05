جنة عدن العراقية تشتكي الإهمال ورائحة المجاري

ويقول جاسم الأسدي، مدير جمعية نيتشر عراق ومهندس سابق بهيئة الموارد المائية لفرانس برس، إن مياه المجاري تحوي مواد كيميائية خطيرة ومعادن ثقيلة تقضي على الغطء النباتي للأهوار، مضيفا أن تلك الأضرار تطال الأهالي عبر شربهم من حليب الجواميس التي ترعي بالأهوار الملوثة.ويقول الصياد نادر محسن، إن مناطق الأهوار القريبة من المجاري تمتلئ بأكوام من جيف السمك الذي يموت من شدة الرائحة، مضيفا أن الأهالي يضطرون لأخذ حيواناتهم عشرات الكيلومترات لتستطيع الرعي بأمان عن تلك المياه الملوثة.وتجدر الإشارة إلى أن الأهوار تعرضت بداية التسعينيات للطمر على يد نظام الرئيس السابق صدام حسين معاقبة منه لأهل المناطق الجنوبية، فضاع نصف مساحة الأهوار والمقدرة بنحو 7000 كيلو متر مربع، ولكن في السنين الأخيرة تم إزالة الردم عن الأهوار لتعود جاذبة للسياح ولنحو 200 نوع من الطيور المهاجرة والحيوانات المهددة بالانقراض.وأدرجت اليونيسكو الأهوار عام 2016 على قائمة المواقع الأثرية لتتعهد حكومة العراق بتنميتها ولكن بدلا من ذلك أدى الإهمال في أنظمة الصرف الصحي إلى تلويث الأهوار.وتقول الحكومة العراقية، إن الأهالي هم من ينشئون قنوات صرف ملحقة بحفر تسريب الأمطار لعدم وجود وحدات معالجة لمياه الصرف، ويوضح حيدر رزاق مدير الصرف الصحي بذي قار، إن بناء وحدة معالجة مياه مجاري واحدة تحتاج 69 مليون دولار ما يصعب توفيره كما أن بطء الإجراءات، حسب قوله يعطل عملية تحسين وسائل الصرف.ويقو جاسم، إن الحكومة بإمكانها اللجوء لحل بسيط بزراعة الأهوار بالنباتات الماصة للمعادن ما سيسهل تنظيفها، مضيفا إن مقترحاته لم تلق أذنا صاغية.ويقول البرنامج البيئي للأمم المتحدة، إن العراق خامس أكثر بلد مهدد بتبعات التغير المناخي متوقع أن يشهد انخفاضا بمعدلات هطول الأمطار وتراجع الإنتاجية الزراعية وتزايد العواصف الرملية، ما يجعله أحوج للحفاظ علي مناطق التنوع البيئي ضمن أراضيه.وتمثل الأهوار موردا جيدا للمياه يهدد التلوث في وقت يحذر فيه البرنامج البيئي من تراجع كمية المياه الصالحة لكل مواطن عراقي سنويا من 2100 لمتر مكعب مياه إلى 1700 متر مكعب.