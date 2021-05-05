قال الكاتب الصحفي مفيد فوزي، إن ابنته حنان هي من أخبرته بما يعنيه «التريند»، عندما تصدره أحد حواراته مع فتاة صغيرة كانت تمثل في إحدى مسرحيات الفنان فؤاد المهندس.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، أنه لا يحب أن يدخل عالم التريند، مشيرًا إلى أن هذا العصر بحاجة إلى مذيعة أطفال تدرك مخاطر التكنولوجيا وخاصة الهواتف المحمولة، لتوعي الأطفال.

وأوضح أن الهواتف المحمولة هي التي أدت إلى التباعد النفسي، خاصة بعد تعلق الأطفال به، معلقًا على ظاهرة «نمبر 1» التي يتبناها الفنان محمد رمضان: «يريد أن يكون حديث المدينة».



