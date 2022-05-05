الناخبون يدلون بأصواتهم في الانتخابات المحلية عبر المملكة المتحدة

توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، للإدلاء بأصواتهم في مجموعة من الانتخابات المحلية عبر المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن حزب المحافظين سوف يعرف في الأيام المقبلة فيما يتم فرز الأصوات ما إذا كان سوف يدفع ثمن ما يُطلق عليها فضيحة بارتي جيت في داونينج ستريت، مقر الحكومة، التي شهدت تغريم رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك لخرق قواعد مكافحة فيروس كورونا.

وتطلع أوليفر داودن، رئيس حزب المحافظين، للتأكيد للناخبين الخيار المحلي الذي سوف يتخذونه وسط تقارير أن بعض المرشحين كانوا قد حاولوا النأي بأنفسهم عن الحكومة في وستمنستر خلال حملاتهم .

وفي بيان بمناسبة افتتاح مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحا، قال داودن: "الانتخابات اليوم تتمحور حول شيء واحد: من تريدونه أن يدير مجلسكم؟"

وشدد جونسون خلال زيارة لمطار ساوثهامبتون في اليوم الأخير قبل انطلاق الانتخابات، على أنه "واثق للغاية" أن لديه "الأجندة الصحيحة للبلاد".

واستغل رئيس حزب العمال، سير كير ستارمر، حملته الانتخابية لتسليط الضوء على ما وصفه بـ"تسرُب الفساد والفضائح" في إدارة السيد جونسون.

وفي إنجلترا، سوف يشارك أكثر من أربعة آلاف عضو في 146 مجلسا في الانتخابات في المدن الرئيسية بما في ذلك ليدز ومانشستر وبيرمينجهام وكل ضواحي لندن البالغة 32 ضاحية.

كما ستجري كل مجالس اسكتلندا الـ32 وكل مجالس ويلز الـ22 انتخابات، وسوف تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في العاشرة مساء.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت حدة التوترات في أيرلندا الشمالية حيث جرى دعوة الناخبين إلى اختيار 90 عضوا بالجمعية التشريعية عبر 18 دائرة انتخابية.