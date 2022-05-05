تدريبات في «الجيم» لـ«رجال طائرة الأهلي» بتونس

خاض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في «الجيم» اليوم الخميس، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا في تونس، استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد مصيلحي برنامج إعداد شاملا؛ للارتقاء بالنواحي البدنية والخططية للاعبين والوصول بالجميع إلى أفضل مستويات الجاهزية قبل انطلاق منافسات البطولة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار قرطاج بتونس صباح أمس الأربعاء؛ استعدادًا للدخول في معسكر مغلق قبل خوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس خلال شهر مايو الجاري.