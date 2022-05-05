 زاخاروفا: فنلندا والسويد ستتحولان إلى ساحة مواجهة بين روسيا والناتو حال انضمامهما للحلف - بوابة الشروق
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زاخاروفا: فنلندا والسويد ستتحولان إلى ساحة مواجهة بين روسيا والناتو حال انضمامهما للحلف

المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
د ب أ
نشر في: الخميس 5 مايو 2022 - 5:01 ص | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2022 - 5:01 ص

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن فنلندا والسويد، ستتحولان حال انضمامهما إلى الناتو، إلى ساحة مواجهة بين الحلف وروسيا.

وأوضحت زاخاروفا في مقابلة مع صحيفة (إي بي سي) الإسبانية، أنه "إذا انضمت فنلندا والسويد إلى الحلف، فسوف تتحولان إلى ساحة مواجهة بين الكتلة شمال الأطلسية وروسيا، مع كل العواقب المترتبة على ذلك، بما في ذلك (فقدان) علاقات حسن الجوار التي تم اختبارها على مر الزمن"، متسائلة: "هل هذا ما يريده شعبا السويد وفنلندا؟"، وفقا لما نقلته قناة "آر تي" الروسية.

وبدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو، وأشار الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، إلى أن الناتو "سيكون سعيدا" لرؤية فنلندا والسويد في صفوفه وسيتيح الفرصة لهما للانضمام بسرعة.

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