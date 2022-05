يويفا يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في نصف نهائي أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ذهابًا وإيابًا، وذلك بعدما حسم الثنائي ليفربول وريال مدريد تأهلهما إلى المباراة النهائية، على حساب كل من فياريال ومانشستر سيتي.

حقق ليفربول الفوز ذهابا على فياريال، بهدفين دون رد، قبل مواجهة الإياب الذي شهدت تقدم الفريق الإسباني بثنائية قبل أن يقلب الريدز الطاولة ويحرز 3 أهداف ويحقق الفوز أيضا في لقاء الإياب.

أما مانشستر سيتي فقد فاز في الذهاب على ريال مدريد بنتيجة 4-3، ثم خسر في الإياب أمام الملكي، على ملعب سانتياجو برنابيو، برمونتادا مثيرة، بنتيجة 3-1.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة، كالتالي:

فرانسيس كوكلين - لاعب فياريال

تيبو كورتوا - حارس ريال مدريد

برناردو سيلفا - لاعب مانشستر سيتي

لويس دياز - لاعب ليفربول

🥇 When their team-mates needed them most...



Luis Díaz & Courtois pick up Player of the Match awards 👏👏👏#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/bBsL2mfWkv