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أعلن الرجاء المغربي استقالة رئيسه عبد العزيز البدراوي من رئاسة النادي رسميًا بسبب سوء النتائج وتوديع دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الرجاء المغربي في بيانه أن البدراوي طلب عقد جمعية عمومية يوم 26 مايو المقبل لبحث استقالته وانتخاب رئيسا جديدا للنادي.

تعود استقالة البدراوي للنتائج السيئة التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الماضية والتي كانت آخرها الخسارة من الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وتوديع البطولة رسميا.

وودع الرجاء المغربي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة من الأهلي في الذهاب بهدفين دون مقابل والتعادل في الإياب بدون أهداف.

وواصل الرجاء المغربي مسلسل نتائجة السيئة عقب الخروج الإفريقي حيث خسر مباراته الأخيرة بالدوري ضد المغرب الفاسي بهدفين مقابل هدفا واحد.

ويحتل الرجاء المغربي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 35 وبفارق 16 نقطة عن الجيش الملكي صاحب الصدارة قبل 6 جولات على نهاية البطولة.