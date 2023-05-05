تعرف على نظام كأس السوبر المصري الجديد

كشف سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن واستادات، عن الشكل الجديد لبطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره بيراميدز، على ملعب محمد بن زايد مساء اليوم الجمعة، في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2022 - 2023.

وقال الوزيري في تصريحات لقناة «أبو ظبي الرياضية» الإماراتية، إن مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الجمعة، هي الأخيرة في بطولة كأس السوبر المصري بالشكل القديم، مشيرًا أن المسابقة ستقام بمشاركة 4 فرق من الموسم القادم.

وأضاف: «الإمارات ستحصل على حقوق رعاية بطولة كأس السوبر المصري لـ 5 سنوات قادمة، والنسخة الجديدة ستقام قبل انطلاق الموسم في شهر أكتوبر القادم».

وأوضح الوزيري: «النسخة الجديدة من البطولة ستقام بمشاركة 4 فرق، من بينهم بطل مسابقة كأس رابطة الأندية، وسيلعب خلالها 3 أو 4 مباريات».

وأتم: «هناك دراسة لاستحداث بطولة جديدة تابعة لـ رابطة الأندية، وسيتم إقامتها في أبو ظبي، ولكن مازالت المفاوضات جارية مع مجلس أبو ظبي الرياضي حتى الآن».