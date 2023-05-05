«بالسينما نرتقي ونلتقي» شعار الدورة الثانية لمهرجان جربة للسينما العربية

أطلق مهرجان "جربة للسينما العربية"، بوستر الدورة الثانية للمهرجان، والتي تقام في الفترة من 18 يونيو إلى 24 2023، برئاسة الدكتورة عبلة الأسود مدير المهرجان وصاحبة فكرة البوستر، أما التصميم للمخرج الصحفي أحمد إسماعيل.

أكد أحمد إسماعيل، أنه اعتمد في تصميم البوستر على عناصر مستوحاة من ثقافة جزيرة جربة التونسية، حيث تظهر المرأة مرتدية الزي الرسمي لنساء جربة، والفنار هو أحد المعالم الرئيسية بالجزيرة، وكذلك البحر المتدرج باللون الأزرق والذي تتميز به جربة.

وصرحت الدكتورة، عبلة الأسود مؤسس ومدير مهرجان "جربة للسينما العربية"، بأن تفاصيل البوستر، هي الفنار الموجود في جزيرة جربة وهو أطول فنار في افريقيا، وثاني أعلى فنار بالعالم، وهو من المعالم الأساسية للجزيرة، والزي الذي ترتديه السيدة المتواجدة على البوستر هو الزي التقليدي والحلي الأحمر الخاص بالمرأة في جزيرة" جربة"، وكذلك المظلة أو القبعة يرتديها كل كبير وصغير في الجزيرة، وطريقة وقوف المرأة داخل مياه البحر تشير إلى انتظارها لزوجها في أمان ليعود بالصيد من البحر وتضع السمك الـ"قفة" التي تحملها بيدها، ويظهر كذلك البحر باللون الأزرق بتدرج ألوانه ونقائه، فقط كانت فكرة البوستر من الأمان الذي يعيش فيه أهل جزيرة جربة "جزيرة التعايش والتسامح"، كما جاء شعار الدورة الثانية من المهرجان، بعنوان "بالسينما نرتقي ونلتقي"، وهي فكرة المدير الفني للمهرجان الطاهر بن غديفة ومدير المكتب الفني ماهر زيتون.

يذكر أن، مهرجان "جربة للسينما العربية" أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماجوري، وأطلقت دورته الأولى العام الماضي، بحضور نجوم الفن وصناع السينما، وكرم الدورة الأولى من مصر المخرج خيري بشارة، والفنانة إلهام شاهين، والفنان حمادة هلال، والفنانة بشري، والمخرج أحمد نور، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية في الفترة من 18 إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة "جربة" السياحية بجنوب تونس.