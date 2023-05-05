رئيس جامعة الأقصر: سنظل منبرا لتواصل الندوات النقاشية لدعم المجتمع والارتقاء به

أكد رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين، أن الجامعة ستظل حاضنة للفعاليات المساهمة في دعم المرأة، والتي هي أساس المجتمع، كما ستظل منبرًا لتواصل الندوات النقاشية؛ بما يسهم في دعم المجتمع والارتقاء به.

جاء ذلك، اليوم /الخميس/، خلال فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الدولي للأم المثالية، والتي أقيمت في ساحة معابد الكرنك، برعاية جامعة الأقصر، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة مشوار التنموية، بمشاركة 10 دول، بحضور الدكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالجمهورية التونسية ضيف شرف المهرجان الدولي السابع للأم المثالية، ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور صلاح الجعفراوي منسق عام المهرجان الدولي للأم المثالية، مستشار مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار التنموية، والدكتور محمد حسبي أبو بكر ممثل دولة سنغافورة، ومحمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة، وعمداء كليات جامعة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن سعادته لتنظيم جامعة الأقصر لهذه الفعالية المهمة التي تؤكد على دور الأم في المجتمع العربي والإسلامي، موجهًا الشكر لكل المساهمين في تنظيم مثل هذا اللقاءات، ضمن فعاليات المهرجان الدولي السابع للأم المثالية.

وبدأت فعاليات المهرجان بماراثون انطلق من أمام معبد الكرنك شارك فيه طلاب جامعة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

كما أقيم على هامش المهرجان معرض للحرف والصناعات اليدوية والتراثية للسيدات المنتجات، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تفقد ضيوف المهرجان المعرض وأشادوا بمستوى المعروضات وتنوعها.