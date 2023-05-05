انهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته مع بيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد، بالإمارات، في بطولة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي هذه المباراة بوصفه بطل كأس مصر، في حين يلعب بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد رفض الزمالك المشاركة في البطولة.

الشوط الأول

وشكل النادي الأهلي أول هجمة له في الثانية 57 بعد أن انفرد أحمد القندوسي على علي جبر والذي عرقله قبل الوصول إلى منطقة الجزاء، ليصل مدافع بيراميدز على كارت أصفر.

ونفذ الأهلي الكرة من علي معلول الذي مررها لبيرسي تاو من ثم لأحمد عبد القادر في واحدة من أخطر كرات المباراة لكنها مرت بسلام على مرمى شناوي بيراميدز.

وبعد مرور أول عشر دقائق، يتصدر المشهد العام للمباراة أن الأعلي هو المسيطر على الكرة وشكل أكثر من هجمة حقيقية إلا أن الثلث الأخير ما زال عائقًا لتسجيل الأهداف.

وبدأ فريق بيراميدز في الاستحواذ على الكرة بداية من الدقيقة الـ11، كما بدأ الدخول في المباراة عن طريق الثنائي الظهير محمد الشيمي ومحمد حمدي.

تسديدة قوية من أحمد توفيق كادت أن تباغت محمد الشناوي حارس الأهلي، إلا أن محمد عبد المنعم كان بالمرصاد وأبعد الكرة في الدقيقة 17 من زمن المباراة، في واحدة من أخطر الكرات على النادي الأهلي.

بدأ بيراميدز بالهجوم الضاغط على النادي الأهلي، حيث سدد فخري لاكاي تسديدة قوية في الدقيقة 19 ليبعدها الشناوي لركلة ركنية تنفذ بسلام على مرمى الأهلي.

بيراميدز بعد الدقيقة العاشرة وسيطر على مجرياتها بشكل تام، وكانت أخر لعبة عند الدقيقة 25 التي سدد فيها مصطفى فتحي كرة قوية أبعدها محمد الشناوي لركلة ركنية.

الدقيقة 29 شهدت تسديدة صاروخية من أحمد توفيق أبعدها الشناوي من جديد لخارج منطقة الجزاء، ليثبت جراءة الفريق الأزرق على أرض الملعب.

عاد الأهلي من جديد للهجوم على مرمى بيراميدز في الدقيقة 31 عن طريق علي معلول الذي أرسل كرة عرضية لمحمد شريف ومن ثم مرر كرة بينية ولكن دخل مروان عطية على زميله أحمد القندوسي ليبعدها دفاع بيراميدز.

وفي الدقيقة 33 سدد علي معلول كرة قوية من كرة ثابتة احتسبها حكم المباراة بعد لمس علي جبر الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء أبعدها أحمد الشناوي بصعوبة.

واستحوذ الأهلي على الكرة في منتصف الملعب حتى الدقيقة 40 من المباراة، وبعدها تناقل لاعبو بيراميدز الكرة في منتصف الملعب دون خطورة على مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 41 تلقى محمد شريف كارت أصفر بعد تعديه على وليد الكرتي في منتصف ملعب بيراميدز.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول، شكل بيراميدز هجمة خطيرة كادت أن تسجل هدف عن طريق فخري لاكاي إلا أن الشناوي كان بالمرصاد.

لينهي محمود البنا حكم المباراة نهاية الشوط الأول بعدها بالتعادل السلبي دون أهداف.