«كاف» يمنح صلاح شهادة مشاركة منتخب مصر في النسخة الـ 35 من أمم إفريقيا

شهد الاجتماع التنظيمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منح محمد صلاح، قائد المنتخب شهادة مشاركة للمنتخب في النسخة الـ 35 من كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بالمغرب وتنطلق 21 ديسمبر الحالي.

ويحمل محمد صلاح، شارة قيادة المنتخب للمرة الثالثة في مشواره مع منتخب مصر.

ونظم مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم، الخميس، اجتماع تنظيمي للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، للتعريف بجميع الأمور المتعلقة بلوائح البطولة.

وشهد الاجتماع الحديث عن الأمور الخاصة بالتحكيم وموعد وصول المنتخبات وعدد اللاعبين المسموح لهم بالتواجد على دكة البدلاء وهم 15 لاعبًا، كما تم التطرق عن الأمور الطبية والإعلامية الخاصة بالبطولة.

ووصلت بعثة منتخب مصر، إلى المغرب أمس، الأربعاء، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وأوقعت قرعة دور المجموعات منتخب مصر، الذي يشارك للمرة الـ27 بوصفه أكثر المنتخبات ظهورًا في البطولة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا، الفائز باللقب عام 1996، وأنجولا وزيمبابوي.

ويبحث الفراعنة عن التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخهم والأولى منذ 16 عامًا، خلال مشاركتهم في نسخة «أمم أفريقيا 2025» التي تُقام في المغرب من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.