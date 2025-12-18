البترول: زيادة فرص التعاون المصري - الأردني في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم بمقر الوزارة، الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمصر لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والبترول والثروة المعدنية.

وأشاد بدوي بالتعاون المصري الأردني الذي يشهد تطورًا مستمرًا ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى أن ذلك ظهر بشكل واضح في نجاح منظومة ربط خطوط الغاز الطبيعي بين البلدين، بالإضافة إلى استخدام سفينة التغييز "Energos Force" في ميناء العقبة، والتي ساهمت في تأمين إمدادات الغاز للقطاعات المختلفة في البلدين.

وأكد الوزير، أن الشركات المصرية تعمل بفاعلية في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية وفي مقدمتها شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى تطلع مصر لفتح آفاق التعاون في مجال التعدين بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير الموارد الطبيعية.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تشكيل فرق عمل من الوزارتين المصرية والأردنية لبحث تعزيز التعاون في مجالات البترول الخام والثروة المعدنية، وتطوير المشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، وتعزيز أمن الطاقة، وخدمة مصالح البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ومحمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وياسر صلاح الدين، رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز، ومحمد مرزوق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)، بجانب أعضاء الوفد المرافق للوزير الأردني.