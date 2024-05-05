محافظ أسيوط يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس في أبنوب

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس في أبنوب، حيث قدم التهنئة للأنبا بيسنتى، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبي، بالإضافة إلى قيادات وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد

وكان في استقبال المحافظ الأنبا بيسنتى، وعدد من الآباء والقساوسة ورجال الدين المسيحيين، بالإضافة إلى جمع غفير من الأطفال وفريق الكشافة التابع للكنيسة، الذين كانوا يحملون الورود والأعلام، وقدموا بعض الفقرات الفنية وعروض الكشافة.

شارك المحافظ أيضًا في القداس الذي أقيم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث قدم التهاني للأنبا بيسنتى وللآباء الكهنة والقساوسة وجميع الحضور، معربًا عن فرحة الأطفال بزيارتهم للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد.

وفي كلمته، شكر المحافظ الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره في حفظ مصر وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى الإنجازات التي تمت في عهده، وداعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها وينعم عليها بالخير والرخاء.

من جانبه، ألقى الأنبا بيسنتى كلمة أكد فيها أن مصر ستبقى في حفظ الله، مشيدًا بجهود وزير الداخلية ورجال الشرطة.

وشكر المحافظ والوفد المرافق له على زيارتهم للمطرانية، مؤكدًا أن المشاركة وتبادل التهاني يعكسان الوحدة بين المسلمين والأقباط.

وختم المحافظ زياراته للكنائس والأديرة والإيبارشيات بإرسال برقيات تهنئة إلى كبار الكنائس والطوائف في مصر، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بالخير والمحبة والسلام.