أكسيوس: ترامب تعهد بعدم السماح لإسرائيل بتقويض وقف النار في غزة

كشف موقع "أكسيوس"، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بعدم السماح للحكومة الإسرائيلية بتقويض وقف إطلاق النار المتفق عليه في قطاع غزة.

ونقل الموقع، عن مسئولين أمريكيين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، معلومات عن تطورات دبلوماسية بين إسرائيل وحركة حماس قبل وقف إطلاق النار في غزة.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن إسرائيل انتهكت في مارس اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي، لذلك أعربت حماس عن قلقها من المفاوضات.

وأشار إلى أن الممثل الخاص لترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، اللذين شاركا في المفاوضات، أبلغا حماس عبر مسؤولين من الوسطاء في تركيا ومصر وقطر، أن الرئيس الأمريكي "يدعم كل بند من بنود الخطة التي تتضمن 20 بندا، وسيضمن تنفيذها الكامل".

وأوضح أن تعهد الرئيس الأمريكي بعدم السماح لإسرائيل بتقويض وقف إطلاق النار كان حاسما في قبول حماس للاتفاق.

وذكر أن تعهد ترامب تضمن إرسال 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن القوات الأمريكية لن تدخل غزة، وستراقب وقف إطلاق النار من مقر سيُنشأ في إسرائيل.

وفجر الجمعة، صادقت حكومة إسرائيل على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

فيما أعلن ترامب، الخميس، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي

.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.