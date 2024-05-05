صحة مطروح: استعدادات مكثفة وتغطية طبية شاملة خلال احتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع

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قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم نشر الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة بمحيط الكنائس بمحافظة مطروح، وذلك في إطار خطة مديرية الصحة للتأمين الطبي للكنائس والمواطنين المترددين عليها أثناء الاحتفالات بعيد القيامة واحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه من المقرر تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في الصحة العامة بالإضافة إلى تكثيف تواجد فرق التوعية والتواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة مروة عبد المنعم، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة ريهام رفعت، مدير الإدارة الصحية بمطروح، والدكتور محمد هاشم، مدير الإدارة الصحية بالعلمين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة خطة التأمين الطبي للاحتفالات على مدار 24 ساعة ومتابعة تقديم خدمات طبية متميزة حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

ونوه وكيل وزارة الصحة أن العيادات المتنقلة متواجدة بمحيط جميع الكنائس بنطاق محافظة مطروح وخاصة بالإدارات الصحية المشاركة ضمن خطة التأمين الطبي للاحتفالات بأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد.