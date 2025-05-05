مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف

كرّمت إدارة المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث قام الناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان، بزيارة لمكتبه وتسليمه شهادة التقدير ودرع المهرجان.

وقال الهواري إن تكريم الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف يأتي في إطار دوره الكبير في دعم المسرح المصري، وأيضًا دعمه ومساندته لشباب المسرحيين، خاصة في جنوب مصر.

ومن جانبه، أكد ناصف سعادته بهذا التكريم، قائلًا: "لقد استطاع مهرجان مسرح الجنوب أن يقيم تنمية ثقافية ومسرحية حقيقية في جنوب مصر، ودعم شباب الجنوب واهتم برعايتهم، في إطار الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الدولة لعمل تنمية حقيقية في محافظات الصعيد."