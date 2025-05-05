طهران: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل واتهام إيران به تضليل لتغطية جرائم إسرائيل

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن الاتهامات الموجّهة لإيران حول علاقتها مع اليمن معتبرة أن هذه التهم هي تكرار للادعاءات الباطلة" بقصد صرف الأنظار عن جرائم إسرائيل.





وجاء في بيان الخارجية: "هذه التهم هي تكرار للادعاءات الباطلة التي تنسب الخطوات الشجاعة للشعب اليمني في دفاعه عن نفسه ودعمه للشعب الفلسطيني إلى إيران، وهي إهانة لشعبٍ صامد ومظلوم ".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال دعمها للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، هي من دخلت في حرب ضد الشعب اليمني، وترتكب جرائم حرب عبر استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية في مختلف المدن اليمنية.. التحرك اليمني الداعم لفلسطين قرار مستقل، نابع من الشعور الإنساني والإسلامي العميق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحميل إيران مسؤولية هذا القرار هو ادعاء مضلّل".

وشدد البيان أن "الشعب الإيراني عازم على الدفاع الشامل عن أمنه ومصالحه الوطنية في مواجهة أي عدوان أو تهديد غير قانوني، ونحمّل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على تهديداتهما الأخيرة ضد إيران".

ودعا زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل بيني غانتس، إلى رد فعل عنيف يستهدف طهران ردا على سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب مطار بن غوريون في تل أبيب وسط البلاد.

وقال في منشور "هذه ليست اليمن، هذه إيران.. إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها".

وأقر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه جرى تعليق حركة القطارات مؤقتا في محطة مطار بن غوريون وعلى الخطوط المتجهة إلى القدس.